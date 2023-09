Landes : les affiches du spectacle de Clara Morgane volées et arrachées à Pontonx-sur-l'Adour

La venue de Clara Morgane dans les Landes fait des vagues ! L'ex-star du X s'est reconvertie dans le cabaret burlesque. Elle sera en spectacle le 28 octobre prochain dans les arènes de Pontonx-sur-l'Adour. Un événement organisé par l'association des commerçants et artisans de la commune. Un spectacle intitulé "Le cabaret de Clara Morgane", et qui ne laisse pas indifférent.

Affiches volées et panneaux dévissés

Les organisateurs ont commencé à faire la promotion de l'événement en placardant affiches et panneaux pour annoncer le spectacle. Mais, problème : les affiches sont régulièrement arrachées et volées. Sur la quarantaine de panneaux installés, une bonne quinzaine ont été ainsi dégradés. De quoi faire enrager Michel Cassen, le président de l'association des commerçants et artisans de Pontonx-sur-l'Adour : "Avec tous les bénévoles de l'association, on pose les panneaux, on colle les affiches, cela a un coût : entre les affiches et les panneaux qu'il faut acheter, il y en a pour 1500 euros. Et on nous les dégrade ! C'est un manque de respect pour tout le travail que nous faisons."

"Ils essayent de décoller l'affiche, s'ils n'y arrivent pas, ils la déchirent. Ou alors ils dévissent carrément le panneaux et l'emportent. Je suis persuadé que ce sont des gens qui veulent récupérer l'affiche pour la rapporter chez eux, parce que c'est vrai que c'est une belle affiche, mais franchement, c'est regrettable. S'ils veulent l'affiche, ils n'ont qu'à m'appeler, je vais leur en donner une moi, il n'y a aucun problème, mais qu'ils arrêtent de dégrader !" déplore Michel Cassen.

Rumeurs et mauvaises langues

Le président de l'association des commerçants et artisans qui tient aussi à mettre les points sur les i : certaines rumeurs profiteraient de la réputation sulfureuse de l'ancienne star du X pour dénigrer le spectacle. "Le spectacle de Clara Morgane est un spectacle de cabaret, dont elle est la maîtresse de cérémonie. C'est un spectacle tout public, avec musiciens, danseuses, humoristes... Malheureusement, ça ne plait peut-être pas à tout le monde, et on en paye les pots cassés", regrette Michel Cassen.