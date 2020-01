Lara Fabian a 50 ans : ce que vous ne saviez pas sur la diva belge

Lara Fabian fête le 9 janvier 2020 son 50e anniversaire. La nouvelle jurée de l'émission de TF1, The Voice, s'est confiée il y a quelques mois au micro de Déborah Grunwald. Découvrez les petites anecdotes drôles voire surprenantes sur la plus célèbre diva belgo-canadienne.

Le 27 avril 2019, Lara Fabian était l'invitée de Déborah Grunwald dans son émission Dans le rétro. À l'occasion de son 50e anniversaire, découvrons des anecdotes méconnues de sa vie.

Farfalla, le papillon

Quand Lara Fabian était petite, sa nonna (mamie en italien) lui a donné le surnom de papillon (farfalla en italien). Mais pourquoi avoir choisi ce totem ? C'est tout simple. Enfant, elle s'inquiétait souvent et se posait beaucoup de questions sur ce qui allait se passer le lendemain sans pour autant profiter du temps présent. Sa grand-mère étonnée lui demande "Et si tu étais un papillon et que tu n'avais que quelques jours à vivre, est-ce que tu te préoccuperais de ça à ce point-là ?".

En 2019, Lara Fabian sort son quatorzième album studio... Papillon.

Belge, elle ne représente pas son pays à l'Eurovision

Nous sommes le 30 avril 1988 et des millions de téléspectateurs sont devant leur télévision pour regarder le 33e Concours Eurovision de la chanson qui se tient cette année-là à Dublin. 21 pays y sont représentés. Lara Fabian, seulement âgée de 18 ans, représente... le Luxembourg. Quelle drôle d'idée, être Belge et représenter un autre pays ! Le règlement de l'Eurovision stipule que l'interprète doit chanter dans la langue officielle du pays sans obligation de nationalité. Le Luxembourg choisit Lara Fabian.

Cette année-là, Céline Dion remporte le concours avec Ne partez pas sans moi pour la Suisse et Lara Fabian finit quatrième avec Croire.

Des études de criminologie

Après sa participation à l'Eurovision, Lara Fabian entreprend des études de droit. Elle veut se spécialiser en criminologie infantile. La musique est plus forte et elle arrête son cursus au bout d'un an.

Je voulais comprendre de quelle façon un esprit si pur peut se transformer au point de vivre de telles souffrances.

L'heure de la nudité

En avril 2013, Lara Fabian pose nue dans Gala à l'occasion de la sortie de son album Le Secret. À 43 ans, elle décide d'assumer son corps et d'en être fière.

