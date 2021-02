Larry Flynt, magnat du porno américain, est mort à l'âge de 78 ans

"Provocateur", "libertin libertaire", défenseur autoproclamé de la liberté d'expression... Les qualificatifs ne manquent pas lorsque l'on évoque le nom de Larry Flynt, magnat de l'industrie pornographique américaine et amateur de scandales en tout genre depuis le début de sa carrière dans les années 70.

Malade depuis plusieurs années, "il s'est éteint tranquillement dans son sommeil" ce mercredi à l'hôpital de Los Angeles à l'âge de 78 ans indique sa famille dans un communiqué. Selon plusieurs médias américains, il aurait succombé à un arrêt cardiaque.

Fondateur d'un empire du porno

En 1974, après avoir trempé dans de la vente clandestine d'alcool, il lance le magazine "Hustler" pour concurrencer les grands noms du secteur, "Playboy" et "Penthouse" qu'il juge à l'époque "ringards", et s'appuie sur un ton plus scandaleux et des photos beaucoup plus explicites.

Le magazine connaît rapidement un franc succès et permet à son fondateur d'étendre son empire avec des sex-shops, des studios de production de films X ou encore, en 2000, avec l'ouverture d'un casino "Hustler" dans la banlieue de Los Angeles.

Plus qu'un businessman, Larry Flynt gardera aussi l'image de ses excès. Provocateur assumé, il s'était autoproclamé défenseur de la liberté d'expression, du droit à l'obsenité, un titre brandi face aux nombreuses procédures judiciaires lancées contre lui. Poursuivi par des associations féministes américaines, il s'était présenté au tribunal en slip aux couleurs du drapeau américain.

10 millions de dollars pour destituer Donald Trump

En 2017, cloué dans son fauteuil roulant, il s'était aussi engagé politiquement et financièrement contre Donald Trump, en s'offrant une pleine page dans le Washington Post, pour proposer 10 millions de dollars à toute personne qui viendrait offrir une information compromettante contre le président américain. Dans son viseur : une potentielle vidéo de scandale sexuelle impliquant Donald Trump.

Dans un entretien accordé au magazine Envoyé Spécial, il avait estimé que "cette cassette nous rapporterait énormément d'argent. Si on mettait la vidéo en ligne, tout le monde serait prêt à la voir", avant de qualifier le chef de l'état d'"abruti".

Sa célébrité lui a même valu les honneurs d'un film biographique, "Larry Flynt" en 1996, où il est incarné à l'écran par Woody Harrelson.