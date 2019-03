Laure Manaudou invitée de France Bleu Gironde: " J'ai découvert le sport plaisir!"

L'ex championne olympique - retraitée depuis 2013- a mis du temps à trouver sa voie. Elle co-organise aujourd'hui des défis sportifs et solidaires, comme le Swim Run Défi d'Elles, sur le Bassin d'Arcachon, et a découvert à cette occasion le sport plaisir.

Ce sera l'un des événements de ce début d'été sur le bassin d'Arcachon: le Swim Run Défi d'Elles, qui aura lieu le 23 juin, et dont l'ex-championne olympique Laure Manaudou a décidé d'être la marraine. Celle qui s'est mariée en mai dernier à l'enfant du Bassin d'Arcachon Jérémy Frérot, et qui a donné naissance à leur petit garçon prénommé Lou, a mis du temps à trouver une nouvelle voie. Mais elle a aujourd'hui trouvé son équilibre dans l'organisation de raids sportifs et solidaires.

"Je serai là si Florent à besoin de moi"

Ayant récemment participé à plusieurs émissions de télé ( la dernière en date le Meilleur Pâtissier sur M6 qu'elle a d'ailleurs remporté), elle n'exclue pas de le refaire à nouveau, et pourquoi pas de redevenir consultante sur les prochains gros rendez-vous sportifs comme les JO de 2020. Des Jeux auxquels son frère Florent a bien l'intention de participer, lui qui vient d'annoncer son retour à la compétition. Sa grande soeur, qui elle aussi avait décidé de revenir après une pause en 2011, se dit prête à le conseiller s'il en exprime le besoin. Elle sera en tous cas aux bords des bassins pour le soutenir.

"La compétition, c'est chiant!"

La compétition en tous cas ne manque pas du tout aujourd'hui à l'ancienne championne ( plus de 120 médailles remportées au cours de sa carrière en compétition officielle). "J'ai mis du temps dit-elle, mais aujourd'hui je suis heureuse car j'ai découvert le sport plaisir". Une révélation même pour Laure, liée à sa rencontre avec la girondine Christelle Gauzet, ex-candidate de Koh Lanta et organisatrice depuis de raids féminins à vocation solidaire et notamment le raid Défi d'Elles sur le Bassin d'Arcachon.

