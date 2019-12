Laurence Boccolini remporte la finale de Mask Singer

Ce vendredi 13 décembre TF1 diffusait la finale de Mask Singer, le programme événement lancé il y a six semaines et qui mettait en compétition 12 personnalités masquées dans des costumes spectaculaires. Une émission suivie par plus de cinq millions de spectateurs, en partenariat avec France Bleu.

Ils n'étaient plus que quatre pour cette finale, la licorne, le paon, l'aigle et le panda. Tous savaient qu'ils allaient devoir lever le masque, l'enjeu était de savoir déjà si les pronostics, notamment ceux des enquêteurs, étaient justes, et surtout qui saurait protéger son identité jusqu'à la fin de l'émission.

Avec à la baguette un Camille Combal survolté, dont l'émission a confirmé tout le talent, chacun des quatre derniers protagonistes a donc livré une ultime prestation pour convaincre le jury, lever les derniers doutes ou au contraire en créer de nouveaux.

A ce petit jeu, le premier à devoir lever le masque est le paon, dont on savait à coup sûr qu'il était un ancien footballeur. Et c'est Franck Leboeuf, champion du monde de football 1998 et aujourd'hui acteur, qui apparaît.

Suivi du Panda, qui cachait Zulie Zenatti comme la plupart des enquêteurs l'avait deviné. Et enfin l'Aigle, revenu de loin y compris d'une chute lors de l'une de ses premières prestations, révélant l'animateur et réalisateur Karl Zéro, dont le nom avait été cité parmi les nombreuses personnalités possibles.

La Licorne est alors la dernière et la grande gagnante de cette finale, après avoir impressionné avec ses prestations. Et c'est finalement Laurence Boccolini qui est apparue, confirmant les idées des enquêteurs, une Laurence Boccolini très émue après avoir connu une année difficile.