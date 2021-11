Le ballon d'or dans les studios de France Bleu Nord ce mercredi!

C'est un événement! Le Ballon d'Or sera ce mercredi matin dans les studios de France Bleu Nord, à 12 jours de la cérémonie officielle au Théâtre du Châtelet à Paris où il sera remis au joueur élu meilleur joueur de l'année au monde. France Football, l'hebdomadaire qui organise ce trophée, viendra le présenter dans nos studios entre 8h et 9h et son rédacteur en chef Pascal Ferré sera notre invité à 8h15. C'est un événement d'autant plus exceptionnel qu'il n'y avait pas eu de ballon d'or en 2020, compte-tenu de la crise sanitaire. Et cette année, le ballon d'or ne sera présenté que dans deux villes en dehors de Paris, à Lille et à Grenoble. Le ballon d'or était déjà venu à France Bleu Nord en 2019. Mais attention, cette année, nous ne pourrons pas accueillir de public en raison du contexte de crise sanitaire. Ce sera à vivre en direct sur France Bleu Nord et sur France 3 Nord-Pas-de-Calais.

Pour rappel, le ballon d'or récompense le meilleur joueur de football du monde. 30 candidats sont en lice cette année parmi lesquels Karim Benzema, l'attaquant français du Real Madrid. En lice également: Lionel Messi, qui l'avait eu en 2019 mais aussi Cristiano Ronaldo. Trois autres prix seront également remis: le ballon d'or féminin ainsi que le trophée Kopa remis au meilleur jeune joueur et le trophée Yachine pour le meilleur gardien de but.