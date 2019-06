Le basketteur Tony Parker attendu aux 24 heures du Mans

Le basketteur Tony Parker sera au Mans pour l'édition 2019 des 24 heures, en tant que parrain de l'écurie française Idec Sport Racing. Il assistera notamment à la Grande Parade des pilotes, le vendredi 14 juin, veille du départ de la course.

Le Mans, France

Tony Parker sera au Mans la semaine prochaine pour l'édition 2019 des 24 heures : le basketteur français, toujours sous contrat avec les Hornets de Charlotte et président de l'Asvel, est aussi le parrain de l'écurie française d'endurance auto Idec Sport Racing et de ses trois pilotes, Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue et Memo Rojas.

C'est le compte Twitter officiel des 24 heures du Mans qui l'annonce, indiquant que Tony Parker sera présent dès le vendredi de la parade, qui réunit chaque année près de 150 000 spectateurs dans les rues du centre-ville à la veille du départ de la plus grande course d'endurance auto au monde.