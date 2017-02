ECOUTEZ - Le Bergeracois Tim Sena remporte l'émission "A vos pinceaux" sur France 4

Après quatre semaines de compétition, le Bergeracois Tim Sena a remporté le titre de "meilleur peintre" de l'émission "A vos pinceaux" diffusée sur France Télévisions. Ses œuvres seront exposées au Grand Palais.

La valeur n'attend pas le nombre des années. Tim Sena, jeune lycéen bergeracois l'a prouvé ce mardi soir dans l'émission "A vos pinceaux" diffusée sur France 4. A 17 ans, il a remporté la finale de ce jeu culturel basé sur la peinture.

Tim Sena réagit à sa victoire sur France Bleu Périgord.

Lors du premier numéro diffusé sur France 2, Tim a ébloui les jurés Bruno Vannacci, conférencier et professeur d’arts plastiques et Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction de la revue "Beaux Arts magazine". Les deux hommes l'ont désigné "meilleure peintre de la semaine". Au fil des émissions, le Bergeracois a montré qu'il s'avait manier tous les styles de peinture et toutes les techniques.

Ses œuvres exposées au Grand Palais

En plus de son trophée, Tim Sena a remporté le droit de voir ses œuvres exposées au Grand Palais à Paris. "Ça risque d'être fin mars. L'exposition sera plus petite que les autres et entre deux grands artistes mais c'est déjà génial et fou. Je vais proposer trois œuvres de l'émission et trois œuvres personnelles" a expliqué le jeunebergeracois sur France Bleu Périgord mercredi matin.