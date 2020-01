Le Breton Gaëtan Machet va-t-il devenir Mister France 2020 ?

Région Bretagne, France

Après l'élection de Miss France 2020, Clémence Botino, le 14 décembre à Marseille, c'est au tour des hommes de se disputer le titre de Mister France 2020 ce samedi 11 janvier à Paris. Cette année, la Bretagne est représentée par le Rennais Gaëtan Machet.

Originaire de La Fresnais entre Dol-de-Bretagne et Saint-Malo, Gaëtan Machet a 25 ans et il mesure 1,90 mètre. Frigoriste, il vient de monter son agence immobilière et passe plusieurs heures par jour en salle de sports pour sculpter son corps. Un entraînement qui lui servira sûrement pour taper dans l’œil du jury et du public du Palais des glaces de Paris.

Si vous souhaitez soutenir sa candidature, sachez qu'il est possible de voter pour le Breton sur Internet, en échange de 0,99 centimes.