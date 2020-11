Le calendrier de l'avent 2020 de France Bleu Gascogne

Cadeaux et photos de l'équipe de France Bleu Gascogne, c'est le calendrier de l'avent interactif de votre radio à découvrir jusqu'au 25 décembre 2020 !

Pour ce Noël 2020, France Bleu Gascogne vous propose son calendrier de l'avent. Chaque jour, jusqu'au 25 décembre, une surprise vous attend avec soit le portrait d'un des membres de l'équipe de la station soit un cadeau à gagner. En passant sur cette page tous les jours jusqu'à Noël vous pourrez découvrir les voix de votre radio : animateurs, journalistes, chroniqueurs mais aussi les chargées d'accueil. Vous pourrez également participer à nos jeux de Noël avec à gagner les goodies de France Bleu Gascogne.

Quelle sera la case du jour, un visage de l'équipe ou un jeu cadeau ? C'est à vous d'ouvrir ce calendrier de l'avent et comme tous les petits et grands enfants qui se respectent de revenir tous les jours ! Bonne chance et surtout de joyeuses fêtes à tous.

La majorité des photos de ce calendrier de l'avent de France Bleu Gascogne ont été réalisées par Christophe Abramowitz.