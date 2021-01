Rémy Julienne, cascadeur de légende, est décédé du Covid-19 à l'âge de 90 ans

Hospitalisé après avoir contracté une forme grave du Covid-19, Rémy Julienne est décédé à l'âge de 90 ans, a appris France Bleu ce vendredi. Le célèbre cascadeur laisse derrière lui plus de 1.400 cascades dans 400 films, séries télévisées et publicités.

Le célèbre cascadeur Jérémy Julienne est décédé à l'âge de 90 ans, a appris ce vendredi France Bleu Orléans de son ami le député Les Républicains Jean-Pierre Door, confirmant une information du Figaro. Il était depuis deux semaines en réanimation à cause d'une forme grave du Covid-19 au Centre hospitalier de l'agglomération de Montargis, près de Cepoy dans le Loiret où il vivait avec sa compagne et où il était né en 1930. Une place porte d'ailleurs son nom dans sa commune.

Rémy Julienne, c'est plus de 400 films cinématographiques, séries télévisées et publicités, et plus de 1.400 cascades au cinéma. "Sans lui, c'est simple, James Bond n'aurait pas existé", avait même dit l'acteur Roger Moore dans les années 1980. France Bleu revient sur la riche carrière de Rémy Julienne.

"Le casse-cou du cinéma français"

Rémy Julienne a été champion de France de moto-cross en 1957, classé deuxième en coupe lors des saisons 1960 et 1962 et sélectionné de nombreuses fois en équipe de France. Il commence sa carrière de cascadeur dans le film Fantômas en 1964.

Il règle les cascades pour plusieurs grosses productions ou des films populaires français parmi lesquels on peut retenir : La Grande Vadrouille, Le Cerveau, L'aventure c'est l'aventure, Les Aventures de Rabbi Jacob, Le Marginal, Taxi.

Coiffé de son éternelle casquette, Remy Julienne est l'un des cascadeurs les plus prolifiques de sa génération. Il a également réglé les cascades de six James Bond dont GoldenEye.

Rémy Julienne a transmis sa passion à ses deux fils, qui se sont tous les deux engagés dans des carrières de coordinateurs de cascades en voiture.

A la fin de sa carrière, Rémy Julienne s'était dit meurtri par le décès d'un caméraman en 1999 lors d'un tournage du film Taxi 2, et s'était brouillé avec le producteur du film, Luc Besson.