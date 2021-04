Le casting d'Urgences bientôt réuni pour une émission spéciale

Une émission spéciale diffusée le 22 avril prochain sur la chaîne YouTube Stars In The House.

L'équipe du Cook County est de retour ! Le 22 avril prochain, à l'occasion de la Journée la Terre, les acteurs se retrouveront dans l’émission Stars In The House, pour évoquer des souvenirs autour de la série bien sûr mais aussi pour sensibiliser le public à l'environnement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ils ont tous répondu présent à l'appel de Gloria Reuben (qui jouait un rôle d'assistante médicale dans la série) désormais présidente de Waterkeeper Alliance, l’organisation de protection du droit à tous à l’eau potable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ces retrouvailles tant attendues par les fans seront diffusées à 2h du matin (heure française) dans la nuit du 22 au 23 avril sur la chaîne YouTube Stars In The House et sur StarsInTheHouse.com.