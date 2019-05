Le casting de "N'oubliez pas les paroles !" fait escale à Rennes

Rennes, France

La nouvelle va enchanter ceux qui ont toujours rêver de faire entendre leur joli brin de voix à des millions de personnes. Le lundi 24 juin l'équipe de casting de l'émission "N'oubliez pas les paroles !" va faire escale à Rennes. Le programme de France 2 présenté par Nagui est à la recherche de candidats.

Un casting en trois étapes

Si vous connaissez par cœur les paroles des chansons françaises et que vous savez chanter juste, vous avez toutes vos chances. Le casting se déroule en trois étapes : un test de paroles de chansons francophones à compléter puis chacun interprétera une chanson devant l’ensemble des candidats et des casteurs. Les artistes en herbe retenus après ces deux étapes réaliseront une vidéo de présentation et chanteront devant la caméra. A l'issue de ces trois étapes les candidats seront ou non rappelés pour venir à Paris.

Déjà 140 candidats sélectionnés en Bretagne

Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit de contacter le 01 49 17 84 20 ou de vous rendre sur le site internet dédié aux castings. Le lieu du casting ne sera dévoilé qu'aux personnes ayant passé l'étape de sélection par téléphone. En quelques années, 140 candidats venus de Bretagne ont déjà participé au programme.