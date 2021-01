Le célèbre animateur de télévision américain Larry King est mort

Le célèbre journaliste et animateur de télévision américain Larry King est mort à 87 ans, a annoncé ce samedi 23 janvier sa compagnie, Ora Media.

"Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur et ami Larry King, qui est mort à l'âge de 87 ans au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles", peut-on lire dans un communiqué de la compagnie publié sur le compte Twitter officiel de cette figure légendaire de la télévision américaine.

"Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision et sur les médias numériques, les milliers d'interviews et de récompenses de Larry et la reconnaissance mondiale à son égard témoignent de son talent unique en tant qu'homme des médias", a ajouté Ora Media.

La compagnie ne précise par les raisons de sa mort mais il avait contracté le Covid-19 et était hospitalisé depuis fin décembre à Los Angeles, avait annoncéCNN (article en anglais), la chaîne de télévision américaine sur laquelle il a officié pendant 25 ans.

25 ans d'émissions et d'interviews célèbres

Dans son émission "Larry King Live", il avait interviewé de très nombreuses personnalités dont tous les présidents américains depuis 1974 ou leurs épouses, comme Michelle Obama en 2010 (vidéo en anglais) :

Larry King avait aussi reçu dans son émission des stars du cinéma, de la télévision et de la chanson, comme Madonna (vidéo en anglais) :

Il avait aussi interviewé des politiques étrangers et notamment le président russe Vladimir Poutine, qui salue d'ailleurs ce samedi le "grand professionnalisme" du journaliste américain.

Larry King a quitté CNN en 2010. Il a ensuite continué des entretiens, diffusés sur son site, et lancé en 2012 l'émission "Larry King Now" sur Ora TV, une chaîne sur internet à la demande, qu'il a cofondée. En 2013, il a commencé à y animer l'émission "Politicking with Larry King".