Le célèbre collectionneur Pierre-Jean Chalençon invité, pour la bonne cause, des Trois Glorieuses à Craon

Révélé par l'émission "Affaire conclue" sur France 2, Pierre-Jean Chalençon est à Craon ce dimanche et demain lundi pour y représenter la Fondation Pompidou qui vient en aide aux personnes rendues vulnérables par la maladie, le handicap et le grand âge.

Un invité de marque aux courses hippiques Les Trois Glorieuses sur l'hippodrome de Craon. Pierre-Jean Chalençon sera présent ce dimanche et demain en Mayenne. Il est le collectionneur le plus connu de France, révélé par l'émission de France 2 "Affaire Conclue". Il posséderait la collection dédiée à Napoléon la plus importante du monde.

Pierre-Jean Chalençon représentera, sur l'hippodrome de la Touche, la Fondation Pompidou qui accompagne grâce à ses bénévoles et à ses établissements, les personnes fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge.