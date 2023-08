Le célèbre pull de Diana en laine rouge orné de moutons vendu aux enchères

Il est estimé entre 50.000 et 92.000 euros. L'iconique pull en laine rouge de Diana, orné de moutons, est mis en vente aux enchères, en ligne, chez Sotheby's à partir de ce jeudi. C'est une pièce phare de la garde-robe de Lady Di. Il a fait la Une des journaux en 1981, enfilé par Diana Spencer lors d'un match de polo, au lendemain de ses fiançailles avec le prince Charles. On y voit de nombreux moutons blancs et au milieu, un mouton noir, seul. Est-ce un message ? Le mouton noir de la famille royale ? Pas si sûr. C'était surtout l'expression du goût du kitch de Diana.

Le pull iconique retrouvé au fond d'un grenier

Le vêtement fait partie des pièces favorites de sa garde-robe, à tel point que, quelques mois plus tard, quand un accroc apparait au poignet, Lady Di le renvoie aux deux créatrices de la marque Warm and Wonderful, pour le faire réparer. Les deux stylistes décident de lui en coudre un tout neuf. L'original est rangé dans une boîte, au fond d'un grenier. 40 ans plus tard, début 2023, elles retombent dessus par hasard et décident de le mettre en vente. Sotheby's le certifie : le pull aux enchères est authentique, il a été comparé aux photos et l'accroc au poignet a été examiné de près.

Diana Spencer a porté ce fameux pull en 1981, au lendemain de ses fiançailles avec le prince Charles. © Getty - Tim Graham

Une réédition du pull vendu en magasins à 290 euros

La princesse de Galles a reporté ce pull emblématique en 1983, toujours à un match de polo. Mais cette fois, Diana le porte avec un jean blanc et des escarpins rouges. La princesse a commencé à affirmer son style. Cette pièce a depuis rejoint la collection permanente du Victoria Albert Museum de Londres.

En 2020, la marque américaine Rowing Blazers a réédité le pull iconique, à 290 euros, avec l'accord des stylistes. Il s'est écoulé en à peine vingt minutes.