Le champion de boxe Sofiane Oumiha va enfin ouvrir sa salle à Toulouse

Après plusieurs mois de pourparlers, la mairie de Toulouse a trouvé une salle à mettre à disposition du vice-champion olympique de boxe Sofiane Oumiha. Il s'agit d'un local de Toulouse Métropole Habitat situé dans le quartier Papus et dans lequel il faut encore faire des travaux.

Les choses avancent pour Sofiane Oumiha. Le boxeur toulousain médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio et récemment sacré champion du monde des poids légers était en pourparlers depuis des mois avec la mairie de Toulouse, qui lui avait promis une salle. Il cherchait un lieu pour s’entraîner et pour héberger son "Boxoum", le club de boxe qu'il a créé il y a un an. Mais les choses traînaient et Sofiane Oumiha s'impatientait. Le champion s'en était ému début septembre sur l'antenne de France Bleu Toulouse. Mais finalement, une solution vient d'être trouvée.

Sofiane Oumiha n'a plus besoin de se contenter de créneaux de 2h par jour dans une salle de la Faourette, il peut désormais s’entraîner sur de grandes plages horaires notamment au gymnase Léo Lagrange, au centre ville de Toulouse, en attendant d'avoir sa propre salle. Sur ce dossier-là aussi, les choses ont bien avancé. Le maire Jean Luc Moudenc le confirme :

En matière de locaux, on ne peut pas claquer des doigts et provoquer tout de suite le résultat, mais la semaine dernière, on a trouvé une solution qui convient à tout le monde.

"On a trouvé une bonne solution qui convient à tout le monde" - Jean-Luc Moudenc Copier

D'après nos informations, l'adjoint au maire Franck Biasotto, qui est aussi président de Toulouse Métropole Habitat, a fait le nécessaire pour mettre une salle inutilisée à disposition du champion, dans le quartier Papus. Des mécènes privés se sont associés au projet et les travaux devraient rapidement commencer. Sofiane Oumiha espère entrer dans cette salle dans quelques mois.

"Il y a normalement 4 mois de travaux et je compte ensuite lancer la salle pour tout public" - Sofiane Oumiha Copier

Le boxeur compte s’entraîner dans cette salle, mais aussi y faire venir des amateurs de boxe de tous âges. Il veut que les Toulousains en profitent. Une solution est en train d'être trouvée pour que le coach de Sofiane Oumiha, qui est actuellement employé municipal, puisse être détaché pour s'occuper de tout cela.

"Les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Franchement, je suis le plus heureux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir mon aventure"- Sofiane Oumiha

Le boxeur se tâte encore entre deux options : passer chez les pros de la boxe ou rester chez les amateurs et se préparer pour les prochains JO à Tokyo, en 2020. Sofiane Oumiha compte prendre la décision après son prochain grand combat le 12 octobre à Montpellier.