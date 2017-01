Contrariés, contents ou indifférents : le changement d'horaire des "Feux de l'amour" vous fait réagir

Depuis le mardi 3 janvier, les "Feux de l'amour", le feuilleton emblématique diffusé sur TF1 depuis 1989, n'est plus programmé à 14h mais à 11h. Un changement qui met en colère de nombreux fans, qui ne pourront plus regarder la série. Francebleu.fr a recueilli vos témoignages.

C'est une petite révolution dans les grilles de programmes de la télévision : après 27 ans au même horaire, les "Feux de l'amour", diffusés sur TF1, changent de créneau. Depuis le mardi 3 janvier, la série passe à 11 heures et non plus à 13h50. Un changement qui bouleverse vos habitudes. Vous l'avez dit à Francebleu.fr.

Ceux qui ne sont pas contents

Nelly travaille auprès des personnes âgées, et elle estime que de nombreux retraités ne pourront plus regarder leur série préférée : "Pour les personnes âgées, c'était mieux l'après midi, car le matin en maison de retraite, ce n'est pas évident entre le petit déjeuner, la toilette et le repas de midi." Maïté regarde la série depuis 30 ans : "Je suis à la retraite, et j'aimais bien la tranche horaire de l'après-midi. A 11h c'est compliqué, soit on fait la cuisine, soit les courses, et pour les personnes plus âgées en maison de retraite, c'est l'heure de la bouffe. Alors oui, ça me dérange!" Pour Josiane-Laurence aussi, difficile d'être devant sa télé à 11h le matin : "C'est une heure où il m' est difficile d' être réceptive, car je prépare le repas ou les courses."

Ceux qui en profitaient pour faire une pause d'après-repas

La maman de Josiane, qui vit en Savoie, profitait du feuilleton pour faire une pause : "Oui, ça perturbe ma maman. Elle a 88 ans, cela lui permettait de se poser une heure car elle a une journée bien chargée, avec mon papa mal voyant, l'entretien de la maison et préparation des repas." Eliane a aussi l'impression d'avoir perdu sa pause : "Le matin, il y a le ménage et la cuisine, alors que l'après-midi, cela était un bon moment de détente." Muriel en profitait pour faire la sieste : " La sieste à 11h ? C'est vraiment du grand n'importe quoi, s'énerve-t-elle." Annie, elle, profitait du feuilleton pour se détendre en rentrant du travail :"Travaillant le matin, j'aimais bien me poser sur mon canapé et regarder ce feuilleton, et si c'est pour nous passer des mauvais téléfilms, ce n'est pas la peine, du coup j'ai changé de chaîne!" Jacqueline prépare également le repas à 11h : "On va mélanger la télécommande et les casseroles, c'est nul, nul !"

Ceux qui boycottent carrément la chaîne

Lolo ne regarde plus TF1 depuis le changement d'horaire. Nadine, elle, a adressé une "réclamation à TF1". Christine avoue que sa mère, qui ne peut plus regarder la série, "boycotte TF1. Elle est super véner".

Ceux qui ne peuvent plus écouter France Bleu

Janine, qui vit en Lorraine, est très embêtée : "Ça me gêne beaucoup j'avais l'habitude d'écouter France Bleu Sud Lorraine et de participer au jeu, c'est nul cet horaire !" Même problème pour Marie : "Quand on ne bosse pas, on peut plus écouter et jouer avec France Bleu!" Corinne, elle, regardait un jeu à cette heure-là : "C'est complètement idiot de l'avoir mis le matin en même temps que Motus! "

Le replay, pas forcément une solution

Sylvette, qui vit en Auvergne, regarde en replay sur internet. Mais Aurélie, d'Orléans, souligne que "tout le monde n'a pas une box ou un ordinateur pour regarder le replay, surtout les personnes âgées".

Ceux que ça arrange

Marie-Line, elle, se réjouit : "C'est super ! Ça me permet de regarder deux films sur TF1." Erable aussi prend une dose de téléfilms en plus : "Moi je regarde depuis le tout début, pour le moment, cet horaire m'arrange, comme cela, je peux regarder un téléfilm en début d'après-midi !" Sylvie, elle, va pouvoir joindre sa mèreplus facilement : "L' avantage, maman, c'est que je sais que tu seras désormais joignable de 14h à 15 h !"

Continuez à réagir :