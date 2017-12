Antoine, le chanteur et navigateur qui a vécu à Grenoble, a rendu hommage à son ami Johnny "parti au ciel faire du rock"n"roll avec Elvis , John Lennon et tant d'autres.." Et il est revenu sur la "guéguerre" qui les a opposés avec leurs chansons "Les Elucubrations" et "Cheveux longs, idées courtes".

Antoine raconte en direct sur France Bleu Isère qu'il "a pris 12 cm grâce à Johnny"