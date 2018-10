DIRECT VIDÉO - Le chanteur Charles Aznavour est mort

Le chanteur Charles Aznavour s'est éteint dans la nuit de dimanche à lundi, ont annoncé ses attachées de presse. Il est mort à 94 ans où il résidait, à Mouriès, près de Saint-Rémy-de-Provence (massif des Alpilles).

L'édition spéciale de franceinfo

Des concerts annulés, mais une tournée en fin d'année

En fin d'année, une mini-tournée l'attendait en France. Il devait se produire à Bruxelles le 26 octobre, à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt (8 novembre), à Tours (17), à Saint-Etienne (4 décembre), à Rouen (7), à Dijon (11), à Strasbourg (15).

Ces dernières semaines, l'infatigable Charles Aznavour, né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, avait dû annuler quelques concerts. D'abord en avril à Saint-Pétersbourg, victime d'un tour de reins. Puis en mai, en raison d'une fracture de l'humérus gauche après une chute.

Un artiste aux multiples facettes

Charles Aznavour s'était lancé dans la chanson au début des années 1940, et était connu pour ses grands titres comme "La Bohème", "La Mamma" ou "Emmenez-moi", mais aussi pour son engagement en faveur de l'Arménie. Il était également auteur, et avait écrit pour les plus grands : Juliette Gréco, Gilbert Bécaud ou encore Edith Piaf.

Mais Charles Aznavour était aussi acteur. En quelque 80 films, il a tourné avec des réalisateurs de renom tels que François Truffaut ("Tirez sur le pianiste"), Volker Schlondorff ("Le tambour"), Claude Chabrol ("Les fantômes du chapelier").

à lire Mort de Charles Aznavour : ses films sur grand écran

Parfois moqué à ses débuts pour sa petite taille et sa voix, Charles Aznavour a entretenu son mythe par la scène, dans les salles les plus prestigieuses du monde, jusqu'au bout ou presque. "Je n'ai jamais, jamais prononcé le mot adieux !", s'emportait-il en 2011, avant d'entamer une série de 22 concerts à l'Olympia pour ses 87 ans.