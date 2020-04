Le chanteur Christophe en réanimation à l'hôpital de Brest

Il fait partie des patients hospitalisés en réanimation à Brest : le chanteur Christophe a été transféré depuis l'hôpital parisien dans lequel il avait été admis le 26 mars. On ignore si il est atteint du coronavirus.

Le chanteur Christophe "est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest", a indiqué à l'AFP Véronique Bevilacqua, son épouse, dans un communiqué transmis vendredi. "Il est toujours intubé sous sédation profonde", précise-t-elle.

Le compositeur des "Mots Bleus" ou d' "Aline" avait été admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien à cause d'une "insuffisance respiratoire" selon son producteur. On ignore s'il a été testé positif au Covid-19 ou non.