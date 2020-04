Le chanteur Christophe entretenait un lien particulier avec l'Auvergne

Ceux qui étaient présent s'en souviennent encore. Lors du festival Europavox à Clermont-Ferrand, le chanteur avait envoûté la foule avec son piano et sa voix. Il avait interprété son nouvel album, "Les vestiges du chaos" en 2016.

Christophe lors du festival Europavox en 2016 © Maxppp - Frédéric Marquet

Christophe est mort dans la nuit de jeudi à vendredi, à Brest où il avait été transféré il y a quelques jours. Âgé de 74 ans, Daniel Bevilacqua (de son vrai nom) avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien.

Son épouse a indiqué cette nuit que le chanteur était décédé des suites d’un emphysème, une maladie pulmonaire. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", écrit Véronique Bevilacqua, avec sa fille Lucie, dans un communiqué de presse, sans préciser si le décès était lié au Covid-19.

Un lien privilégié avec l'Auvergne

"Je ne suis pas un mec de scène, comme Johnny Hallyday par exemple. Je veux être grand dans ma différence" avait expliqué l'artiste à nos confrères de France 3 Auvergne en 2016. "Etre comme j’ai envie d’être. Je fais au moins 150 concerts. Ce qui m’intéresse en plus du concert c’est de me promener dans les villes. Je ne suis à pas Clermont-Ferrand uniquement par ce que j’ai une date. Je viens chanter et je fais une promenade. J’ai habité dans un petit village que je vais aller revoir. Riom, Châtel-Guyon aussi. J’allais me baigner au Gour de Tazenat"

Christophe était aussi fan de l'équipe de rugby de l'ASM, dont il conservait quelques reliques dans ses cartons.