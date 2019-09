Le chanteur creusois Gauvain Sers sort un nouveau titre

Département Creuse, France

Six mois après la sortie de son second album, Gauvain Sers sort ce vendredi une chanson inédite. "Y'a plus de saisons" c'est son titre, traite du réchauffement climatique. Le Creusois l'a dévoilé dès minuit sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Et sur sa page Facebook, il explique qu'elle s'inspire " de cette expression qu'on a tous entendue des milliards de fois. Sauf qu'aujourd'hui, elle prend tout son sens. Malheureusement".

Après la France à deux vitesses, avec sa chanson "Les oubliés", le Creusois s'inspire à nouveau d'un thème d'actualité. Il se demande ce que deviendra notre planète dans cent ans : "est ce que la Terre pourra tourner, quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés ?"

Drôle de coïncidence

Gauvain Sers avait déjà commencé à écrire sur ce thème lorsqu'il a reçu la lettre de Joachim.