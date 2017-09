Le chanteur et DJ Willy William devient ambassadeur du Mans

L’artiste de 36 ans, né à Fréjus, a grandi à Fatines où, se souvient-il, est "née sa passion" pour la musique puis au Mans, où il donné ses premiers concerts. Willy William se dit "ému" de devenir ambassadeur de la Ville, à l'occasion d'une cérémonie officielle ce mercredi soir à l'Hôtel de Ville.

Les derniers clips de l'artiste sont projetés sur un écran installé dans la salle des mariages à l'Hôtel de Ville du Mans. Willy William peine à se frayer un chemin parmi les fans qui le sollicitent pour prendre une photo. Jean-Claude Boulard, le maire, finit par l'appeler près de lui pour que commence la cérémonie: remise d'une carte d’ambassadeur de la Ville, signature du registre et discours. Willy William explique qu'il va faire maintenant officiellement ce qu'il fait depuis longtemps: revendiquer ses racines sarthoises et tout particulièrement mancelles: "c'est le moment de sortir les drapeaux et de dire 'je viens d"ici'!", dit-il. Le maire du Mans souligne que "ses racines sont doubles: rurales et urbaines". Reconnaissant, le chanteur estime que, contrairement à lui, "d'autres artistes n'ont pas la chance d'avoir une ville qui les a amenés au résultat" auquel lui est parvenu.

Arrivé en Sarthe à l'âge de sept ans

L’ex-membre du Collectif Métissé est né à Fréjus. Il a passé son enfance et son adolescence en Sarthe. Il y est arrivé en 1988, à l'âge de 7 ans. Son père, militaire de carrière étant affecté au 2ème RIMA de Champagné. Avec sa famille, il a ensuite déménagé à Fatines. Scolarisé au lycée Sud du Mans, c’est en Sarthe que Willy William a donné ses premiers concerts avec la compagnie TDM.

Willy William s'est prêté au jeu des photos et des autographes © Radio France - Bertrand Hochet

Willy William, un artiste qui affole les compteurs !

Avec son nouveau tube aux accents latinos « Mi Gente », sorti cet été, le DJ et chanteur cartonne une nouvelle fois à travers le monde. Sa chanson figure notamment dans le classement des meilleures ventes de singles aux États-Unis. Le clip officiel a été vu plus de 870 millions de fois sur Youtube. Willy William totalise plus de 85.000 abonnés sur Twitter et sa page Facebook enregistre plus de 400.000 « like ». L’artiste s’est produit le 23 septembre dernier dans la ville qui l’a vue grandir, sur la grande scène du Forum jeunes du Mans. En avril 2016, il avait rencontré ses fans au siège du journal Ouest France.

D’autres ambassadeurs de la Ville du Mans

Ces dernières années, la Ville du Mans a remis le titre d’ambassadeur à plusieurs personnalités qui y sont nées, y ont grandi ou y sont particulièrement attachées : Vincent Cerruti, Steevy Boulay, Lucienne Renaudin-Vary, Emmanuel Moire, Claire Gibault… En tout dix-sept personnes du monde des arts, de la culture, des médias ou du sport, censées contribuer à la réputation de la Ville à travers la France et le monde.