Le chanteur Jacques Higelin, l'un des pionniers du rock français, est mort ce vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille à l'Agence France presse. "Aziza, sa femme, Arthur H, Kên Higelin et Izia Higelin ont la douleur d'annoncer la disparition de Jacques Higelin ce matin", indique le communiqué de la famille. Ces derniers mois, son entourage proche avait fait état d'une "fatigue" du chanteur. La famille n'a pas souhaité communiquer sur les causes de son décès.

Des chansons inoubliables

Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, il laisse derrière lui une vingtaine d'albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles "Pars", "Champagne" ou encore "Tombé du ciel". Artiste attachant aux airs d'éternel adolescent, cet "enchanteur", auteur, compositeur et interprète, a rassemblé un public de fidèles autour de ses chansons et de ses concerts .

Coups de gueule et coups de cœur

Homme de coups de gueule et de coups de cœur, toujours révolté, Higelin évoque dans certaines de ses chansons la société, les sans-papiers ou les difficultés économiques, et s'engage à plusieurs reprises aux côtés des sans domicile fixe. Alternant ballades aériennes, rock énergique et envolées lyriques, jonglant avec le texte en amoureux des mots, Jacques Higelin a signé au fil du temps quelques-uns des plus grands tubes de la chanson française.

Un début de carrière comme comédien

Jacques Higelin était né le 18 octobre 1940 en Seine-et-Marne, d'une mère belge et d'un père alsacien. Il avait quitté l'école à 14 ans. C'est comme comédien qu'il avait commencé sa carrière. Au début des années 60, il s'inscrit au Cours Simon. Il débute en 1959 au théâtre, et en 1961 au cinéma. Il aura joué, au total, dans une trentaine de films.

Un dernier album en 2016

Son destin bascule avec sa rencontre, au milieu des années 60, des musiciens Areski et Brigitte Fontaine. Le trio se produit sous la houlette de Pierre Barouh. C'est l'époque de ses débuts dans la chanson. En 1965, Higelin sort l'album "Douze chansons d'avant le déluge", enregistré en duo avec Brigitte Fontaine. En 1974, il amorce un virage rock, avec l'album "BBH 75". Il sort ensuite "Irradié" (1975), "Alertez les bébés" (1976) et "No man's land" (1978). Devenu chanteur rock populaire, il connaît en 1979 un grand succès avec l'album "Champagne pour tout le monde" et son jumeau "Caviar pour les autres...".

En 1988, il remporte à nouveau l'adhésion du public avec l'album "Tombé du ciel", qui se vend à plus de 300.000 exemplaires. C'est son plus grand succès. Il avait sorti son 20e et dernier album, "Higelin 75", à l'automne 2016.