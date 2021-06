Le chanteur Lionel Leroy, interprète des génériques de Goldorak et d'Ulysse 31, est mort

Ses génériques cultes ont marqué toute une génération. La chanteuse Sheila a annoncé, sur Facebook, ce mercredi 23 juin, que son ex-mari Lionel Leroy, connu pour avoir interprété les génériques "Ulysse 31" et "Goldorak '82", est décédé à l'âge de 65 ans.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lionel Leroy de son vrai nom Yves Martin, né le 15 février 1956, commence comme choriste dans les années 1970 pour Dave et Gérard Lenorman. Il rencontre ensuite Sheila pour qui il écrit une dizaine de titres. Sa carrière prend un tournant quand il commence à travailler pour la télévision.

De "Dallas" à "Starsky et Hutch" en passant par "Ulysse 31" et "Goldorak"

Lionel Leroy a interprété de nombreux génériques devenus cultes de séries télévisées. Il signe notamment la chanson des séries "Dallas" et "Starsky & Hutch" en 1978 et les génériques d'"Ulysse 31" et "Goldorak '82" au début des années 80.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix