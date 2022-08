Le chanteur star des réseaux sociaux Yanns fête son anniversaire... à Damelevières !

"Et ça fait clic, clic-clic pan-pan-pan !" Si le gimmick ne vous dit rien, sachez que vos enfants ou petits-enfants ont chanté ce refrain tout l'été! Tirées du tube de Yanns "clic clic pan pan", visionné 76 millions de fois sur la plateforme Youtube, les paroles sont devenues la marque de fabrique du chanteur lorrain.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et c'est du côté de la petite commune de Damelevières, et en particulier de son bassin en plein air, que le Messin de naissance les chantera ce dimanche 21 août, à l'occasion de son anniversaire.

Pour ses 24 ans, Yanns a en effet choisi de se produire en "concert-anniversaire" dans la commune du sud-est de l'agglomération nancéienne.

Pas de billetterie sur place

Une véritable organisation pour Christophe Sonrel, qui s'apprête à voir arriver une foule de jeunes venus acclamer leur idole. Et le maire de Damelevières est formel : "On ne vendra aucun billet sur place ! C'est peine perdue de tenter d'entrer dans l'enceinte si vous n'avez pas réservé au préalable, tout est déjà vendu."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au total, ce sont 2600 personnes qui se rendront ce dimanche à 18h assister au concert du chanteur, auquel viendront s'ajouter d'autres invités : Sirine, Djena Della et Dana Sleiman. De quoi enorgueillir le maire de la commune : "Accueillir des artistes n'est pas une spécificité des grandes villes, on est aussi capables de la faire dans des zones plus rurales, et on veut le montrer !"

Le maire de Damelevières défend la capacité des petites communes à accueillir des artistes de grande renommée Copier

Bien aidé par la centaine de bénévoles qui seront mobilisés sur l'événement, Christophe Sonrel a prévu un dispositif de sécurité adapté à la foule attendue, avec notamment 750 places de stationnement prévues autour de l'enceinte pour éviter de trop gros embouteillages.

Un tarif très attractif

Quoi qu'il arrive, les locaux sont nombreux à s'être laissés tenter très rapidement comme Alisson, qui ira avec son fils de 8 ans : "A ce tarif là (10€ par place, ndlr), c'est vraiment génial ! Mon fils adore et il sera super heureux, on a vraiment hâte."

à lire aussi Pendant la canicule, le bassin de Damelevières fait le plein

Suivi par 2,2 millions de personnes sur TikTok et 200 000 sur Instagram, nul doute que Yanns va faire parler de lui à Damelevières, pour un concert qui promet une ambiance inouïe dans la commune de 3000 habitants. Un événement insolite qu'il faudra suivre avec attention dans le week-end. Surtout si vous prenez la route dans ce coin-là !