La star de la pop vient en aide à son pays d'origine, aux victimes d'un conflit qui oppose les troupes éthiopiennes et érythréennes depuis novembre dernier.

Le chanteur The Weeknd fait un don d'un million de dollars à l'Ethiopie

The Weeknd à la mi-temps du Super Bowl 2021 dimanche 7 février.

Fils d'immigrés éthiopiens, The Weeknd, explique qu'il est bouleversé par ce qui se passe dans son pays d'origine. "Mon cœur s’est brisé pour mon peuple d’Éthiopie, alors que des civils innocents allant des petits enfants aux personnes âgées sont assassinés de manière insensée et que des villages entiers sont déplacés par la peur et la destruction" écrit le chanteur canadien dans un post Instagram.

L'artiste, de son vrai nom Abel Tesfaye, poursuit en annonçant qu'il va faire un don d'un million de dollars pour fournir deux millions de repas par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations unies. Le chanteur poursuit en encourageant ceux qui le peuvent à donner également.

L'accès restreint sur place a rendu difficile l'évaluation du nombre de morts causés par ce conflit armé. Des chercheurs de l'Université de Gand (Belgique) ont affirmé avoir identifié près de 2.000 victimes civiles.