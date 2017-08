Le chanteur Willy William va devenir ambassadeur officiel de la Ville du Mans

La cérémonie est prévue le 27 septembre prochain, quelques jours après le Forum jeunes, dont le chanteur, sarthois d’origine, sera la tête d'affiche.

Après Steevy Boulay, Vincent Cerruti ou encore Claire Gibault, le chanteur Willy William sera bientôt officiellement intronisé Ambassadeur officiel de la ville du Mans. L’ex-membre du Collectif Métissé est né à Fréjus mais il a passé son enfance et son adolescence en Sarthe, notamment à Fatines et Champagné, et il reste très attaché au Mans.

Plus de 500 millions de vues pour le clip de Mi Gente

Willy William recevra son titre d’ambassadeur le 27 septembre à l’Hôtel de Ville, quelques jours après son concert lors du Forum Jeunes place des Jacobins. Le chanteur, également DJ et producteur, fait un carton mondial avec son dernier morceau "Mi Gente", avec J Balvin. La chanson figure notamment dans le classement des meilleures ventes de singles aux États-Unis. Le clip officiel a été vu plus de 513 millions de fois sur YouTube.