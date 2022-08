Le chef palois Yves Camdeborde raconte le retour de MasterChef

C'est ce mardi soir le retour à la télé de MasterChef. Le concours culinaire lancé en France en 2010 revient, dans une toute nouvelle formule et sur une nouvelle chaîne, France 2. Ce retour est aussi celui du chef Yves Camdeborde, déjà membre du jury de l'émission entre 2010 et 2013. "Le retour aux premiers amours", plaisante le Palois ! MasterChef opposera dans cette nouvelle saison 18 candidats qui tenteront de remporter la somme de 100 000 euros. Dans le jury, outre Yves Camdeborde, on retrouvera Thierry Marx et Georgiana Viou, finaliste lors de la toute première saison de l'émission. À quelques heures de la diffusion du premier numéro, le chef palois raconte à France Bleu Béarn Bigorre à quoi s'attendre...

De la bienveillance

Le chef s'est laissé convaincre assez facilement de revenir : "ce que je ne voulais pas, c'était de repartir sur une forme de télé-réalité que j'avais découvert et vécu à l'époque, je voulais plus de transmission. La productrice des premières émissions a repris les rênes et m'a dit que c'est ce qu'elle voulait, dans le rapport humain avant tout". C'est d'après Yves Camdeborde le changement principal par rapport aux premières moutures du programme : "on nous a demandé de la bienveillance, de la gentillesse, vraiment dans un rapport maître-élève pour accompagner et faire grandir les candidats. Ça n'empêche pas parfois de dire les choses franchement, de manière dure quand il faut, mais sans entrer dans le concours côté jury. Les candidats eux sont à fond".

L'autre changement d'après le chef palois, c'est le niveau affiché par les candidats : "Il y a dix ans, la cuisine n'avait pas encore cette image et cette popularité, à la télé du moins. Là, on sent bien que tous les candidats ont déjà un fond de jeu très important en cuisine, autant techniquement que dans la parole, et c'est d'autant plus intéressant de notre côté, dans l'accompagnement. Le niveau est immédiatement plus élevé".

Yves Camdeborde a récemment vendu l'hôtel parisien Le Relais Saint-Germain, et le restaurant Le Comptoir du Relais qui y était adossé et dont il était à la tête depuis 2005. Le chef compte se consacrer à sa famille, mais promet qu'il renfilera le tablier, à l'occasion...