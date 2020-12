Yonne : le célèbre chef triplement étoilé, Marc Meneau, est mort à l'âge de 77 ans

C'était l'inventeur du cromesquis de foie gras ou de l'huître en gelée d'eau de mer. Un plat dont il disait avec fierté qu'il avait "mis l'océan dans une huître, et sans aucune cuisson".

Le chef aux trois étoiles Marc Meneau est mort, a-t-on appris ce jeudi. Il était né le 16 mars 1943, à Avallon, dans l'Yonne et avait appris la cuisine en autodidacte pour reprendre le café-épicerie de sa mère Marguerite, à Saint-Père sous Vézelay.

Inventeur insatiable et cuisinier autodidacte

Inventeur insatiable, certains de ses plats ont marqué les esprits plus que d'autres. Grâce à son étude passionnée des livres des grands maîtres de la cuisine ancienne, il transformera ce restaurant en un lieu incontournable de la haute gastronomie française.

Il obtient sa première étoile au guide Michelin en 1972 et déménage dans la foulée son restaurant dans une demeure plus grande qu'il baptise L'Espérance. La deuxième étoile Michelin arrive en 1975, puis la troisième en 1983. La même année, Marc Meneau est élu "Meilleur Cuisinier Français de l'Année" et obtient 19/20 au Gault et Millau.

Pendant ces années de succès, Marc Meneau écrit et co-écrit de nombreux livres de cuisine, comme La cuisine en fêtes, La Cuisine des monastères, Tous à table, Les Salades, du potager à l'assiette ou encore Musée gourmand : le peintre et le cuisinier. Au cours de ces mêmes années, il est nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres, puis chevalier de l'ordre national du Mérite. Marc Meneau est également consultant culinaire pour des films comme Vatel, de Roland Joffé, et Marie-Antoinette, de Sofia Coppola. Il obtient le titre de chevalier de la légion d'honneur en 1998.

Marc Meneau pose, dans les cuisines de l'Espérance, en 2011. © AFP - JEFF PACHOUD / AFP

Les années noires

Les années qui suivent seront plus difficile, il perd d'abord sa troisième étoile en 1999, avant de la retrouver en 2004. Puis, confronté à d'énormes difficultés financières et à la liquidation judiciaire de sa société, il est radié du guide Michelin en 2007, avant d'y réapparaître l'année suivante, en 2008, mais avec deux étoiles seulement.

En 2015, il fait face à sa seconde liquidation judiciaire pour surendettement chronique et tente, avec son fils, Pierre Meneau, de sauver L'Espérance. Le restaurant est finalement repris en 2016 par le groupe Hôtel & Food Disrpt Partners, fondé, notamment, par Alain Ducasse.

Fier de ses origines

"Mes origines m'ont conduit à faire de la cuisine qui me ressemble, celle de ma terre" disait-il, car Marc Meneau est aussi connu pour sa passion du terroir. C'est l'un des premiers cuisiniers à planter son propre potager bio, ainsi que seize hectares de vigne destinés à faire revivre l’appellation Bourgogne-Vézelay AOC.

De nombreuses célébrités marquent un arrêt aux tables de l'Espérance, dont Serge Gainsbourg, qui, se sachant condamné, passera une partie de ses derniers jours au restaurant de Marc Meneau. Il reste, à ce jour, l'une des références du monde culinaire et gastronomique.