Le chiffre du jour : 75000

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Le journal le reconnait lui même ce site ne répond plus aux habitudes de lecture d'aujourd'hui, autrement dit il est démodé.

Ce qui n'est pas démodé c'est la façon dont La Marseillaise espère se procurer la somme à la construction d'une plateforme inter active performante.

Une campagne d'appel au mécénat via internet sur le site ulule.com.

Un "crowfunding".

Une partie de l'argent a déjà été récoltée, mais il en manque encore plus de la moitié. L'objectif des 75 000 € est atteint à 43%. Il reste encore 10 jours pour abonder la cagnotte et aider le journal d'obédience communiste à financer un site digne du 21° siècle : multimédia et interactif.

Et puisqu'on est dans les chiffres notez encore ces deux là : 50 et 75. 50 c'est le nombre de salariés qui subsistent à La Marseillaise depuis le dernier plan de sauvegarde de l'emploi qui a touché le titre et 75 c'est l'âge de ce confrère vénérable.