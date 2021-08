Le chroniqueur sportif René Malleville annonce qu'il souffre d'un cancer

"Je crois qu'il est temps de vous dire la vérité, écrit ce jeudi matin sur Twitter René Malleville. Demain on me pose un appareil pour commencer les scéances de chimio". C'est ainsi que l'ancien patron du bar qui était devenu le QG du groupe de supporters des Yankees a décidé d'annoncer qu'il était malade d'un cancer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Depuis plusieurs semaines, les fans de l'OM étaient inquiets quant à la santé de ce supporter iconique du club marseillais et ancien chroniqueur de France Bleu Provence et de l'émission Touche Pas à Mon Poste. Il y a quelques jours, le site Le Phocéen, auquel il contribuait chaque semaine avec des pastilles vidéos passionnées et drôles, annonçait que René Malleville était "actuellement touché par des problèmes de santé qui méritent des examens plus poussés".