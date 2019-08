Le cinéaste Jean-Pierre Mocky est mort, a annoncé sa famille ce jeudi. Né à Nice le 6 juillet 1933, il avait 86 ans. "Jean-Pierre Mocky est mort chez lui cet après-midi à 15h", a indiqué son gendre Jerôme Pierrat à l'AFP. Le décès du cinéaste a été confirmé par son fils, le comédien et metteur en scène Stanislas Nordey.

Plus de 60 films, quarante téléfilms

Cette grande figure du cinéma a réalisé plus de soixante longs métrages et quarante téléfilms. Maître de la dérision, il est l'auteur auteur prolifique d'une oeuvre inégale, entre comédies grinçantes, satires des mœurs contemporaines, et polars.

Il commence sa carrière à la fin des années 1940, comme acteur au théâtre et au cinéma. Il joue notamment dans Les Casse-pieds (1948) de Jean Dréville, Orphée de Jean Cocteau en 1950 ou Le Gorille vous salue bien de Bernard Borderie, en 1957.

Des films satiriques et contestataires

Il écrit un premier film, La Tête contre les murs, en 1959. Il ne le réalise pas, mais réalisera son premier film, Les Dragueurs, quelques mois plus tard. Dans les années 60, il devient populaire auprès du grand public avec ses films déjantés. Il réalise notamment Un drôle de paroissien avec Bourvil en 1963, La grande lessive également avec Bourvil en 1968, L'Albatros (1971), A mort l'arbitre, qui dénonce les dérives de certains supporters de football en 1984 ou encore Le miraculé, qui pointe l'hypocrisie autour des pèlerinages de Lourdes, en 1987. Ses films s'inspirent souvent de sujets de société.

Dans les années 1990 et 2000, ses films rencontrent moins de succès, mais Jean-Pierre Mocky tourne toujours de nombreux films.