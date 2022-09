Le réalisateur français Just Jaeckin, qui a réalisé le film érotique "Emmanuelle" en 1974, est mort mardi à 82 ans. Le film, immense succès international, avait marqué sa carrière, tout comme son actrice, Sylvia Kristel, décédée en 2012.

Le cinéaste Just Jeackin, réalisateur du film érotique "Emmanuelle", est mort

Just Jaeckin sur le plateau de l'émission "Vivement dimanche", en 1975.

Il a mis en scène le film symbole de la révolution sexuelle des années 1970 : le réalisateur français Just Jaeckin, qui a réalisé le mythique film érotique "Emmanuelle", est décédé mardi à l'âge de 82 ans. "Just Jaeckin, le réalisateur d'"Emmanuelle" avec Sylvia Kristel, est décédé le 6 septembre en Bretagne des suites d'une longue maladie à 82 ans. Il s'est éteint entouré de sa femme Anne, sculptrice, et de sa fille Julia, photographe", a annoncé mercredi à l'AFP un porte-parole de la famille.

Né en 1940 à Vichy, Just Jaeckin était également propriétaire, avec son épouse, d'une galerie d'art à Paris où ils exposaient peintures et sculptures, notamment les leurs.

Just Jaeckin avec les actrices Corinne Cléry et Sylvia Kristel, en 1975. © AFP - AFP

Emmanuelle, un immense succès international

"Emmanuelle", plus gros succès de l'année 1974 en France avec près de 9 millions d'entrées, était resté treize ans à l'affiche sur les Champs-Elysées à Paris. Il raconte les aventures sexuelles d'une jeune femme en Asie. Phénomène sociétal, le film a été vu au cinéma par plusieurs dizaines de millions de spectateurs dans le monde entier, et beaucoup plus si l'on prend en compte d'autres supports.

"Emmanuelle" avait été adapté d'un best-seller érotique du même nom, écrit par Emmanuelle Arsan en 1959. Le producteur, Yves Rousset-Rouard, voulait confier le projet à un jeune metteur en scène. Il s'est alors adressé à Just Jaeckin, photographe de mode et de célébrités. Lors de son passage en commission en 1974, le film devait être censuré si certaines coupes n'étaient pas effectuées. Mais le décès du président Georges Pompidou a entraîné la nomination d'un nouveau secrétaire d'Etat à la Culture, qui a permis au film de sortir en salles.

à lire aussi Emmanuelle, la plus longue caresse du cinéma français

Sylvia Kristel, un destin tragique après le succès d'"Emmanuelle"

Après ce succès, le nom de Sylvia Kristel est resté lié à la saga érotique, qui comporte quatre autres volets. Après "Emmanuelle", Just Jaeckin réalisera ensuite "Histoire d'O" et, à nouveau avec Sylvia Kristel, "L'amant de Lady Chatterley", dans lequel elle incarnait l'aristocrate anglaise vivant une passion charnelle avec son jardinier.

L'actrice, tombée dans la drogue et l'alcool après avoir dû gérer les critiques et la célébrité, est décédée des suites d'un cancer à l'âge de 60 ans en 2012. En 2006, elle avait publié son autobiographie sous le titre "Nue". "Sylvia était une femme merveilleuse, très pure, très naïve. Elle avait été dépassée, comme moi d'ailleurs, par le raz-de-marée d'Emmanuelle. Le fer rouge d'Emmanuelle a été très dur pour elle", avait confié en 2012 à l'AFP Just Jaeckin, après le décès de l'actrice.