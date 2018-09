Tous les jours, France bleu Bourgogne surfe sur le net pour voir ce qui se dit sur la Côte-d'Or et vous proposer une petite sélection. On a fait chauffer les moteurs de recherche et les moteurs tout court !

Côte-d'Or, France

Et si vous preniez la place d'un pilote de voiture de course ?

C'est à découvrir sur la plateforme You tube, une vidéo vous met à la place d'un pilote de voiture de course. Elle été réalisée par une Team Suisse "L'écurie du Léman" qui a filmé l'une de ses sorties sur le circuit de Dijon Prenois. Vous êtes prêts ? En voiture les petits pilotes !

L'avantage, c'est que cela vous permet de jouer les pilotes de voitures de course, sans dépenser la moindre goutte de carburant !

Vous préférez le vélo ?

A Dijon, il existe une application lancée par Divia Mobilités pour visualiser le réseau de transports en commun (bus tram et vélo) de la métropole. Cela vous permet par exemple de situer les 40 stations Vélodi et de visualiser les vélos et places disponibles ! Ce n'est pas nouveau puisque cette application existe depuis 2015. Mais Divia en remet une couche sur sa page Facebook pour rappeler l'existence de cette appli, car à chaque rentrée, il y a de nouveaux arrivants à Dijon, on pense entre autre, aux étudiants... souvent très connectés.

L'appli de Divia Mobilités - Divia

Un bio samedi en perspective à Quetigny

Après le patrimoine le week-end dernier, c'est au tour de la gastronomie d'être mise à l'honneur. Dans le cadre de la fête de la gastronomie, la place Roger Rémond, qui vient d'être rénovée à Quetigny, accueille ce samedi 22 septembre, de 9h à 17h, le premier grand marché bio par son importance en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la 3eme édition et on y annonce 95 stands, dont 55 producteurs. Cela va des produits alimentaires en passant par les cosmétiques ou encore l'artisanat. Les associations tiendront aussi des stands pour permettre d'échanger sur les problématiques écologiques.