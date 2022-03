Prix pour "Le clandestin de Daech" remis à Biot

La Ville de Biot a remis trois prix littéraires "Stéphane Frantz di Rippel" pour des livres d'actualité écrits par des journalistes. "Le clandestin de Daech", "Ultra Ecologicus" et "Et les blancs sont partis" récompensés.

Pour la première fois, un prix littéraire récompense un ouvrage écrit par un journaliste. Le grand prix Stéphane Frantz di Rippel décerné par la Ville de Biot est particulier. Il rend hommage à cette famille Frantz di Rippel dont le père vit à Biot et dont le fils Stéphane a "sauvé" des journalistes.

"Le 4 avril 2011, alors que la Côte d'Ivoire est en pleine crise, le directeur du Novotel d'Abidjan, Stéphane Frantz di Rippel est kidnappé avec trois autres hommes d'affaires par des miliciens armés proches de Laurent Ghagbo. Pour avoir refusé de dire où se trouvaient des journalistes qu'il avait pris soin de cacher, il sera torturé à mort. Son corps ne sera jamais retrouvé" explique la Ville de Biot.

"Nous n'avons jamais oublié (...) chaque année nous (les journalistes cachés au 8eme étage du Novotel) prenons des nouvelles du père de Stéphane : Jacques Frantz di Rippel. Nous voulions faire quelque chose pour lui rendre hommage" explique Grégory Philips qui se trouvait dans l'hôtel lors de l'attaque en tant que Grand reporter de Radio France.

La Ville de Biot a souhaité rendre hommage à titre posthume à ce héros. Trois prix récompensent des ouvrages écrits par des journalistes. "Les grandes maisons d'éditions ont été sollicitées, nous avons effectué plusieurs sélections" précise Jean-Michel Poupart, l'organisateur.

Le grand prix a été décerné par un jury composé de grands journalistes, dont certains étaient présents à Abidjan, issus de Radio France (partenaire de l'évènement) TF1, France Télévision, Le Figaro, Le Monde, et des journalistes de Nice Matin, France 3 et France Bleu Azur.

Le clandestin de Daech

Un grand prix pour "Le clandestin de Daech" de Georges Dallemagne et Christophe Lamfalussy aux Editions Kennes Société. Une enquête fouillée sur Oussama Atar, le cerveau des attentats de Bruxelles et du 13 novembre à Paris. Elle met en lumière les défaillances et les non-dits qui entourent les terroristes. Christophe Lamfalussy est grand reporter à La Libre Belgique.

les écologistes ultra-radicaux

Le prix des Libraires indépendants de la Côte d'Azur a été attribué à "Ultra Ecologicus" de Marc Lomazzi aux Editions Flammarion. Un livre-enquête sur les mouvements radicaux de l'écologie, les combattants sectaires du féminisme, les éco-terroristes, les zadistes, les guerriers du climat, des éco-saboteurs..."Des jeunes prêts à la violence, des mouvements inquiétants que la classe politique des boomers ne comprend pas et ne prend pas en compte" explique l'auteur, ancien rédacteur adjoint du Parisien-Aujourd'hui en France.

L'immigration dans les quartiers

Le prix de la Ville de Biot a été décerné pour l'ouvrage d'Arthur Frayer-Laleix "Et les blancs sont partis" aux Editions Fayard. Ce journaliste indépendant a collaboré dans de grands quotidiens Le Monde, Les Echos et le site Street Press. Le livre rassemble les différents reportages d'Arthur Frayer-Laleix effectués sur plusieurs années qui relate l'évolution des quartiers délaissés dans grandes villes. Un ouvrage sur la fracture ethnique et la surreprésentation des hommes issus de l'immigration dans les prisons.