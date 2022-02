"Le Club 21", une nouvelle page entièrement dédiée aux clubs sportifs de Côte-d'Or

Si vous êtes des fidèles auditeurs de 100% DFCO sur France Bleu Bourgogne, leurs noms vous parlent forcément puisqu'ils y interviennent régulièrement. Hervé Obrecht et Bastien Cordier viennent de lancer une page Facebook "Le Club 21" entièrement dédiée aux performances des clubs dijonnais dans leurs championnats respectifs, Betclic Elite pour le basket et Ligue 2 pour le football, mais le rugby et le handball féminin, etc.., y trouvent aussi leurs place.

La passion comme principale motivation

"Le Club 21" ce sont 3 ou 4 passionnés qui se retrouvent en webcams derrière leurs ordinateurs pour des résumés de matchs ou des émissions le dimanche soir. Tout le monde est bénévole comme Hervé Obrecht et Bastien Cordier, deux anciens du site "Dijon Sport News" et le succès est au rendez-vous ! "On a déjà un peu plus trois cents abonnés, donc ça grandit doucement. On bénéficie aussi de la visibilité qu'on avait via notre ancien média" explique Bastien Cordier.

Le "club 21" c'est aussi des concours de pronostics, des photos et même parfois des commentaires de matchs ! Hervé Obrecht s'est rendu par exemple au Palais des Sports de Besançon et il s'est filmé en train de commenter un match Dijon - Besançon en hand-ball !

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

Avis aux amoureux de sport : "Le Club 21" recrute. "Le média est ouvert à tout le monde, à tous les amateurs de sports. Les gens intéressés peuvent nous envoyer un message en privé et on voit ce qu'on peut faire" précise Hervé Obrecht. Vous pouvez également participer aux émissions en webcam. C'est dans le rugby, le hand masculin ou féminin qu'il y a le plus de besoins ! Et bien sûr tout le monde est bénévole.

