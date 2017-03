Le coiffeur de Lady Gaga et de Sia pour la dernière fois à la tête du carnaval de Bordeaux

Il s'est révélé mondialement en devenant notamment le coiffeur de Lady Gaga, Lana Del Rey ou Sia. Le Bordelais Charlie Le Mindu est pour la troisième et dernière fois, directeur artistique du carnaval des deux rives de Bordeaux qui aura lieu ce dimanche 5 mars.

Il est de retour "chez lui" à Bordeaux pour quelques jours seulement, le temps de superviser en tant que directeur artistique l'édition 2017 du carnaval des deux rives dont la parade aura lieu dimanche entre les allées de Serr et la place Pey-Berland. Sa troisième et dernière collaboration.

Du Médoc à Los Angeles

Charlie Le Mindu, 30 ans, a grandi dans le Médoc, vécu à Bordeaux où il a fait ses gammes comme coiffeur (comme sa grand-mère) avant de filer à l'âge de 17 ans, à Berlin où Lady Gaga est venu le chercher. Une collaboration capillaire qui a pris fin parce qu'elle "a changé de style et de styliste" et que "c'était bien aussi de changer d'air" pour moi. Il continue à travailler avec Sia et Lana Del Rey et développe de multiples projets à base de vidéos et de musique électro à Los Angeles où il vient de s'installer.

Et comme il l'avait promis, pour la troisième et dernière fois cette année ("j'aime bien les trilogies"), il pilote, comme directeur artistique, le carnaval des deux rives de Bordeaux. C'est "cool". Ce sont des "rencontres encore" avec des enfants aussi, avec lesquels il n'a "pas l'habitude de travailler". Après une édition monstrueuse en 2015, puis gonflée en 2016, il promet un carnaval "Flash" cette année : paillettes, lumière et référence aussi à la vitesse et à l'arrivée de la LGV en juillet qui mettra Bordeaux à deux heures de Paris. Il a conçu des costumes à base de "métal, pas ma matière favorite" en s'inspirant de l'esthétique du film Métropolis.

Blonds lips worn by @ladygaga in #badromance by #charlielemindu pic by vernie A post shared by CHARLIE LE MINDU (@charlielemindu) on Jun 2, 2016 at 6:20am PDT

Artiste coiffeur qui ne délaisse pas les ciseaux

Charlie Le Mindu gravite dans un univers de stars mais n'est pas star pour un sou, quand il évoque son parcours. Souriant, détendu, à la cool, il raconte qu'il "pensait qu'il allait rester coiffeur en salon, qu'il était loin d'imaginer que ça marcherait aussi bien et aussi vite pour lui". Il n'a pas abandonné pour autant les cheveux. "J'ai toujours des clients privés chez moi, j'adore !".

Après le carnaval de Bordeaux, il prépare une exposition au centre Pompidou en avril-mai, dont il ne veut pas dire grand chose. Bordeaux où il revient "environ une fois par an" pour voir sa famille et ses amis. Bordeaux où l'exposition de ses sculptures capillaires arty et flashy en mai 2016 dans la base sous marine, avait remporté un franc succès

Charlie Le Mindu directeur artistique du carnaval de Bordeaux pour la troisième fois, s'est inspiré du film Métropolis cette année © Radio France - Stéphanie Brossard

