Le combat entre les rappeurs Booba et Kaaris à Bâle est annulé

Les deux rappeurs français Kaaris et Booba ne monteront pas sur le ring. Ils avaient prévu de régler leurs différents par un combat d'arts martiaux mixtes (MMA) dans la ville suisse de Bâle, fin novembre. Les autorités régionales en ont décidé autrement. L'événement a été annulé ce vendredi 16 août.

Suisse

La confrontation entre les deux frères ennemis du rap, Booba et Kaaris, restera finalement un affrontement par médias interposés. Le combat d'arts martiaux mixtes (MMA) entre les deux Français devait se tenir à la fin du mois de novembre à Bâle.

Le département d'éducation du canton de Bâle, qui possède la salle de spectacle St-Jakoshalle et qui devait accueillir le combat entre les deux stars, a finalement annoncé l'annulation de cet événement, après consultation des autorités locales et régionales. "Après avoir analysé la situation sécuritaire, il est clair (...) que [cela] ne peut avoir lieu", a écrit le département dans un communiqué.

On se souvient de l'affrontement violent entre "le duc de Boulogne" et Kaaris en août 2018 dans l'aéroport parisien d'Orly. Les images avaient fait le tour des médias et des réseaux sociaux.