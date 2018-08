Le comédien et chanteur Étienne Chicot est mort

Par Géraldine Houdayer, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) et France Bleu

Le chanteur et comédien Etienne Chicot, connu pour ses seconds rôle au cinéma et à la télévision, notamment dans "Louis la Brocante", et pour son rôle dans Starmania, est mort dans la nuit de lundi à mardi à Paris. Ce natif de Fécamp avait joué dans plus de 100 films.