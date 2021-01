Le comédien Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans

Jean-Pierre Bacri est mort des suites d'un cancer, selon son agent ce lundi. Le comédien était âgé de 69 ans.

Le grognon de service du cinéma français

L'acteur, qui a endossé toute sa carrière le costume du grognon de service, anti-héros râleur et blasé, a tourné dans de nombreux classiques du cinéma français, tels que "La Cité de la peur" (Alain Berberian), "Didier" (Alain Chabat), "On connaît la chanson" (Alain Resnais) ou encore "Le Sens de la fête" (Nakache et Toledano).

Bacri-Jaoui, duo de scénaristes maintes fois récompensé

Son célèbre duo aux côtés de la comédienne et auteure Agnès Jaoui - qui fut par ailleurs sa compagne - aura donné naissance à de nombreuses comédies sociales telles "Cuisine et dépendances" et "Un air de famille", récompensés par le César du meilleur scénario en 1994 et 1995.

Suivront ensuite "Le goût des autres" (2000), "Comme une image" (2004), "Parlez-moi de la pluie" (2008), "Au bout du conte" (2013) et "Place publique" (2018).