Le comédien marseillais Gilles Azzopardi est mort

Émotions du monde du spectacle après la mort de Gilles Azzopardi. Le comédien et metteur en scène marseillais est mort dans la nuit de vendredi à samedi à 53 ans. Amoureux de la vie, des mots et de la Provence, l'artiste avait aussi fait des apparitions dans la série télé "Plus belle la vie".