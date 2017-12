Limousin, France

Dans la maison familiale de Couzeix, la maman et la sœur d'Anaïs Berthomier regardent avec fierté les photos qui retracent le parcours de la jeune femme dans le concours Miss France. C'est justement sa sœur aînée Elisa qui lui a fait découvrir l'univers des miss. "Toutes petites on aimait bien se déguiser et faire plein de vidéo où on se mettait en scène. J'ai commencé à faire les miss mais ça ne m'a pas plu. Anaïs a voulu essayer et ça a très bien marché pour elle."

Un rêve d'enfance

Pour Anaïs, 19 ans, étudiante en deuxième année de Licence Administration économique et sociale, c'est donc un rêve d'enfance qui pourrait se réaliser ce samedi si elle était couronnée. Sa sœur lui donne des conseils sur sa coiffure, le maquillage ou encore la prestance. Nathalie, la maman, n'est pas en reste. Mère et fille accompagnent la Miss Limousin sur tous les événements pour la soutenir et l'encourager. Même si dans la dernière ligne droite, elles sont restées à Limoges pendant qu'Anaïs participait aux dernières répétitions à Châteauroux.

Anaïs Berthomier, Miss Limousin, tente sa chance à l'élection de Miss France ce samedi soir - © Bertrand Noël / SIPA / TF1

La maman plus stressée que sa fille

A distance, même si moins de 150 kilomètres séparent la famille de Châteauroux et donc de la jeune Miss Limousin, sa maman prend de ses nouvelles régulièrement. "Ça se passe bien, elle est bien dans les chorégraphies. Un peu de fatigue mais c'est normal avec les répétitions." Nathalie et Elsa ont préparé des T-shirts à l'effigie d'Anaïs pour la soutenir, car les pancartes sont interdites dans la salle où se déroule le concours. Des amis sont aussi du déplacement.

Tout le monde y croit

Alors Anaïs Berthomier peut-elle succéder à Alicia Aylies ? Oui, répondent sans hésiter sa mère et sa sœur "Elle peut y arriver, elle fait tout ce qu'elle peut pour ça. C'est une battante". Verdict en fin de soirée.