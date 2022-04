Le compositeur Alexandre Desplat invité d'honneur du prochain festival de cinéma de La Baule

La huitième édition du festival de cinéma et de musique de film de La Baule recevra fin juin Alexandre Desplat comme invité d'honneur. Le compositeur français est l'auteur de plus de 200 musiques de films et téléfilms, il a été récompensé par deux Oscars.

La 8e édition du festival de cinéma et de musique de film de La Baule se tiendra du 29 juin au 3 juillet 2022. Elle rendra hommage à un des plus grands compositeurs de musique de film, Alexandre Desplat en sera l'invité d'honneur. Le Français de bientôt 61 ans a composé la bande originale de plus de 200 films et téléfilms depuis 1985.

Sa carrière a été récompensée par deux Oscars et par trois Césars, il a écrit pour les plus grands réalisateurs, Jacques Audiard, Stephen Frears, Roman Polanski, George Clooney, David Fincher ou Guillermo del Toro. Alexandre Desplat a signé les musiques de "Little women", "The Ghost Writer", "De battre mon cœur s'est arrêté", "La jeune fille à la perle", "Godzilla".

Concert événement

Alexandra Desplat participera au concert hommage de clôture du festival, le dimanche 3 juillet. Le concert sera dirigé par la cheffe d'orchestre et violoniste Dominique Lemonnier, dite Solrey. Elle collabore régulièrement avec le compositeur. Ce dernier montera sur scène et se produira comme flûtiste.