Le compte à rebours lancé pour la nouvelle miss Nord-Pas-de-Calais

Il ne s'est pas encore passé 48 heures depuis son élection au titre de Miss Nord-Pas-de-Calais que Donatella Meden enchaîne déjà les interviews pour les médias régionaux avec sourire et décontraction. Pas intimidée, la jeune femme de 21 ans qui habite Lambersart, à côté de Lille, explique qu'elle commence tout juste à réaliser ce qu'elle est en train de vivre. C'est elle qui représentera le Nord-Pas-de-Calais au concours de Miss France qui aura lieu cette année à Caen le 11 décembre. D'ici là, pas de temps à perdre!

Donatella Meden a été élue samedi soir à l'Arena de Liévin, elle s'envolera dès le 15 novembre pour La Réunion avec les autres miss - @kenzosalici

Dès le lendemain de son élection, elle est allée assister à l'élection de Miss Picardie, avant d'entamer le marathon des media. Et puis vendredi, il y aura la photo officielle de Miss France; samedi ce sera un déplacement à Brebières, près de Douai dans le cadre d'Octobre rose, puis direction la Normandie pour l'élection de la miss locale, et ainsi de suite. Le planning s'annonce très chargé jusqu'à son départ le 15 novembre pour l'île de La Réunion où elle sera 10 jours avec les autres prétendantes au titre. Elle qui vivait jusqu'à présent toujours chez ses parents avec deux de ses frères et soeurs va voir son emploi du temps chamboulé!

Elle fait une pause dans ses études le temps du concours

Pour honorer ces engagements, la jeune femme a décidé de mettre ses études entre parenthèses: elle venait d'entamer sa troisième année en étude de marketing et de communication dans le domaine du luxe et de la mode à l'école lilloise ISEFAC. La jeune femme a de nombreuses cordes à son arc puisqu'elle parle cinq langues! Le français bien sûr, mais aussi le croate qu'elle continue à parler avec ses parents tous les deux Croates, ainsi que l'anglais, l'espagnol et le russe qu'elle a choisi d'apprendre au lycée. Autre atout de taille dans la compétition: elle est mannequin depuis plusieurs années déjà. Sur les conseils d'une amie, elle avait à l'époque contacté une agence lilloise qui l'a immédiatement rappelée. Depuis, elle mène donc ses études et sa vie de mannequin: "J'ai fait plusieurs séances photo notamment pour les publicités sur Instagram, j'ai fait des défilés notamment pour Maison de Mode et pour Esmod".

Du haut de ses 21 ans et de son 1,74m, la jeune semble parfaitement à l'aise. Que répond-elle à ceux qui critiquent le concours de miss, mis en cause pour ne mettre en cause que la plastique des jeunes femmes? "Le monde des miss peut être perçu comme superficiel par certaines personnes, mais c'est aussi ce qui fait rêver les gens. Les miss, c'est aussi une image, donc il faut l'entretenir. _Si on présentait des miss pas coiffées, pas maquillées, on les critiquerait aussi, en disant qu'elles ont un air négligé ou qu'on ne les met pas assez en valeur_."

"On a l'impression qu'elle a déjà ça en elle"

L'aisance de la jeune femme donne le sourire à Anne-Sophie Sevrette, la nouvelle déléguée régionale Miss Nord-Pas-de-Calais: "On a l'impression qu'elle a déjà ça en elle. Elle sait se présenter, gérer les interviews, le stress, elle répond parfaitement!" Autant dire qu'elle a l'air déjà presque prête pour le concours! D'autant qu'elle sait déjà défiler, même si elle explique que les façons de défiler sont légèrement différentes entre l'élection des miss et un défilé de mannequins. Anne-Sophie Sevrette se montre donc confiante pour la grande élection du 11 décembre!