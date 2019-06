Les concerts 2020 des Enfoirés auront lieu à Paris

Les concerts 2020 des Enfoirés au profit des Restos du cœur auront lieu du 15 au 20 janvier prochain inclus à l'AccorHotels Arena de Paris, a annoncé l'association sur les réseaux sociaux ce mardi.

Sept concerts sont prévus dont deux le dimanche 19 janvier précise la salle de spectacle sur son site internet.

Le dernier spectacle, "2019 le monde des Enfoirés", enregistré à l'Arkéa Arena de Bordeaux et diffusé en mars sur TF1 a rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs, soit 44% de part d'audience. 42 artistes et personnalités y ont participé. Une première pour Isabelle Nanty, Pauline Lefevre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capéo, Slimane, mais aussi Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Chaque vente de CD et DVD du concert permet à l'association de distribuer 17 repas.