Le concours de Miss France attaqué en justice par Osez le féminisme

Un concours sexiste qui viole le droit du travail : l'association Osez le féminisme ne mâche pas ses mots pour qualifier le concours Miss France. L'association a décidé d'assigner devant les prud'hommes les sociétés Miss France et Endemol pour les critères selon elle discriminatoires du concours.

Le concours Miss France n'est pas du goût de l'association "Osez le féminisme". Un concours qui aura lieu au Zénith de Caen le 11 décembre prochain 2021, durant lequel la Caennaise Amandine Petit remettra sa couronne. L'association féministe a saisi la justice, estimant que ce concours est sexiste et qu'il viole le droit du travail avec des critères discriminatoires, comme la taille, la situation familiale ou encore l'aspect physique.

"Mesurer au moins 1m70, être célibataire, ou encore ne pas porter de tatouages visibles ou fumer en public, énumère Séverine Lelong, présidente de l'association Osez le féminisme dans le Calvados. Autant de critères pour se présenter au concours de miss France, qui bafouent allègrement la loi". L'association rappelle que le code de travail interdit dans un recrutement tout critère lié aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique. Elle a donc assigné devant les prud'hommes de Bobigny les sociétés Miss France et Endemol production. Ces deux dernières n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Pas de contrat de travail signé, mais une relation identique à celle d'un salarié à son employeur selon Osez le féminisme

Le débat devant la justice prud'homale portera sur le fait que les candidates à l'écharpe de Miss France ne signent pas de contrat de travail. Sauf que selon l'association, "leur relation avec les organisateurs du concours doit bien s'analyser comme celle liant un salarié à son employeur".

Le prochain concours de Miss France, retransmis sur TF1, aura lieu le 11 décembre 2021 au Zénith de Caen. Mais il ne devrait pas être bouleversé par cette action en justice. Etant donné la longueur habituelle d'une procédure devant les Prud'hommes, il est peu vraisemblable qu'une décision intervienne avant la tenue du concours. Il y a fort à parier en revanche qu'Osez le féminisme ne restera pas silencieuse ce jour là et dénoncera d'une autre manière un concours qu'elle juge "d'un autre âge", et qui selon elle "n'a plus sa place à l'ère de la société post-MeToo".