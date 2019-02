Le couturier Karl Lagerfeld est mort

Karl Lagerfeld est mort ce mardi. Le couturier allemand, icône du monde la mode, était toujours resté flou sur sa date de naissance. La plus fréquemment évoquée était le 10 septembre 1933, il avait donc environ 85 ans.

La santé du couturier était l'objet d'inquiétudes depuis quelques semaines. Il avait notamment brillé par son absence lors des deux défilés Chanel du mois de janvier dernier, à Paris. Un fait rarissime. Chanel avait fait savoir que le créateur était "fatigué".

Celui que l'on surnommait le "Kaiser" ou "King Karl" était né à Hambourg et avait fait ses débuts chez Balmain puis Patou et Chloé, avant de rejoindre la griffe italienne Fendi, en 1965 et enfin Chanel, en 1983. Ce seront ses années passées au sein de la maison de la rue

Cambon qui resteront dans l'histoire de la mode française et qui marqueront les esprits.

"Pas d'enterrement, plutôt mourir !"

Dans un entretien au magazine Numéro en avril dernier, Karl Lagerfeld avait évoqué sa mort : "Il n’y aura pas d’enterrement, plutôt mourir", confiait-il alors. "J’ai demandé à ce qu’on m’incinère et qu’on disperse mes cendres avec celles de ma mère, et celles de Choupette (sa chatte qu’il adorait, ndlr)".

La succession de Karl Lagerfeld constitue un enjeu majeur pour Chanel. C’est Virginie Viard, bras droit du couturier, qui va prendre sa succession, a annoncé le groupe.