Le CSA interdit la publicité pendant trois semaines dans l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris, ce mercredi, deux sanctions contre l'émission "Touche pas à mon poste", présentée par Cyril Hanouna. La publicité est suspendue pendant trois semaines lors de l'émission en direct et de ses rediffusions. Les séquences en cause datent de la fin 2016.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de suspendre pour trois semaines la publicité dans l'émission "Touche pas à mon poste", ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion, selon un communiqué publié mercredi.

"Touche pas à mon poste" sanctionné pour la première fois par le CSA

Ces sanctions ne concernent pas le sketch homophobe diffusé le jeudi 18 mai dernier, qui a soulevé une immense polémique et déclenché une autre procédure de sanction toujours en cours. Mais c'est la première fois que le CSA sanctionne l’émission et son animateur.

« Touche pas à mon poste » : le CSA prononce deux sanctions à l'encontre de la chaîne C8 pic.twitter.com/wVPgmZhbEm — CSA (@csaudiovisuel) June 7, 2017

Le sketch du faux meurtre sanctionné

Cette mesure sanctionne deux séquences diffusées en novembre et décembre 2016 dans l'émission phare de la chaîne C8 présentée par Cyril Hanouna. Dans l'une de ces séquences, diffusée en novembre 2016, le chroniqueur Matthieu Delormeau était "victime d’un simulacre organisé par l’animateur-producteur de l’émission", rappelle le CSA. "Durant cette scène, le chroniqueur présenté comme témoin d’une agression mortelle commise par l’animateur, est sommé de s’accuser du crime et apparaît n’être informé de la manipulation que le lendemain, ce qui l’a placé dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifeste pendant toute la durée de l’émission", explique le communiqué du CSA, qui a sanctionné le programme pour atteinte à la personne humaine.

Un sketch sexiste également sanctionné

L'autre sketch sanctionné l'a été pour "préjugés sexistes". Dans cette séquence, Cyrile Hanouna avait "conduit une chroniqueuse, qui avait les yeux fermés, à poser sa main sur son sexe", rappelle le CSA.